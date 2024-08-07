Корнеев предположил, что «Спартак» переплатил за Барко

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о полузащитнике московского «Спартака» Эсекьеле Барко.

«Барко — креативный футболист, который любит играть в доминирующий футбол. Пока оставляет хорошие впечатления. За Барко заплатили большие деньги. Сейчас не очень понятно ценообразование, ведь в «Ривер Плейт» он не был футболистом стартового состава. Я пока не понимаю, как спортивный директор европейского или российского футбольного клуба может убедить руководство приобрести небазового игрока за € 16 млн, но это может «Спартак», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Барко перешёл в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт». Сообщалось, что красно-белые заплатили около € 15 млн за аргентинского футболиста, а зарплата Барко в Москве составляет € 2,5 млн за сезон. Барко выступал за «Ривер Плейт» с января 2024 года. До этого он играл в МЛС за клуб «Атланта Юнайтед». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.