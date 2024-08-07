Защитник Семенчук перешёл из «Ростова» в тульский «Арсенал»

Защитник Давид Семенчук стал игроком тульского «Арсенала». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

19-летний футболист перешёл из «Ростова».

«Давид, добро пожаловать в «Арсенал»!

Давид футбольное образование получал в школе ЦСКА, а затем перешёл в другой московский клуб — ФШМ. В 2020 году стал игроком «Ростова»: три сезона провёл в дубле, а летом 2023 года дебютировал за основной состав. Всего на счету защитника 10 матчей за главную команду с берегов Дона», — написано в заявлении «Арсенала».

В сезоне-2024/2025 Давид Семенчук провёл один матч за «Ростов» в Фонбет Кубке России. В прошлом сезоне на счету защитника девять матчей за основную команду во всех турнирах. Результативными действиями футболист не отметился.