Алан Дзагоев: в ЦСКА подписал бы Вендела, Педро и Кордобу

Бывший российский футболист Алан Дзагоев рассказал, каких игроков Российской Премьер-Лиги пригласил бы в ЦСКА.

— Если бы у тебя была возможность позвать сейчас в ЦСКА трёх игроков из РПЛ, кого бы ты подписал?

— Так… Вендел. Потом молодой бразилец из «Зенита». Педро. Блин, машина, конечно! Обыграть один в один для него вообще не проблема. Так он может пройти и двоих, и троих. Крутит, вертит, что хочет, то и делает.

— Так, два уже из «Зенита».

— Ну а что делать? Питерцы покупают игроков за бешеные деньги. Само собой, там уровень очень серьёзный. Третий — Кордоба. Для «Краснодара» он — полкоманды. Спиной прикрывает, один в один обыгрывает, может убежать. Голы забивает, в отборе хорош. Очень стоящий футболист, — приводят слова Дзагоева «Известия»

Напомним, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона ЦСКА встречался с «Оренбургом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Игра закончилась со счётом 5:1 в пользу армейцев. У хозяев голами отметились Тамерлан Мусаев, Игорь Дивеев (дубль), Иван Обляков и Келлвен. Гости ответили точным ударом Дмитрия Рыбчинского. В прошлом сезоне чемпионата России команды провели между собой два матча. Обе встречи завершились вничью с одинаковым счётом — 1:1. Также команды дважды сыграли друг с другом на групповом этапе Фонбет Кубка России. В обоих матчах победу одержали футболисты ЦСКА (6:0 и 3:1). После трёх туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал четыре очка и занимает четвёртое место. ЦСКА заработал семь очков и располагается на третьей строчке.