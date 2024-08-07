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Александр Бубнов считает, что успешная игра «Спартака» в начале сезона закономерна

Александр Бубнов считает, что успешная игра «Спартака» в начале сезона закономерна
Деян Станкович
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Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру московского «Спартака» на старте сезона-2024/2025. Красно-белые одержали две победы («Химки» — 3:1, «Крылья Советов» — 3:0) и потерпели поражение от «Оренбурга» (0:2) в трёх первых матчах Российской Премьер-Лиги.

«Успешная игра «Спартака» в начале сезона не является следствием череды случайностей, здесь всё закономерно. Даже в 1-м туре, когда красно-белые проиграли «Оренбургу», были голевые моменты, могли забивать. В последующих матчах стало очевидно, что команда прогрессирует, Деян Станкович управляет ей, знакомится ближе. Видно, что у тренера есть авторитет перед игроками, чего достаточно давно не было у «Спартака». И ясно, что «левых» приобретений не будет: видно, что все новички идут на усиление», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В ближайшем туре чемпионата России «Спартак» примет грозненский «Ахмат» 11 августа.

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