Бонгонда: если бы Виллиан Жозе был слабым нападающим, он не оказался бы в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о новичке красно-белых Виллиане Жозе. По словам Бонгонда, бразилец является сильным нападающим — иначе бы он не оказался в одном из лучших клубов страны.

— Вы играли в Испании. Сейчас в команду приехал Виллиан Жозе. Качественный игрок?

— Конечно, он хороший футболист. Если бы Виллиан был слабым нападающим, он не оказался бы в клубе. Это один из самых опытных игроков в команде сейчас. Я был знаком с ним до перехода в «Спартак». Вижу на тренировках его уровень, который он покажет в скором времени, — приводит слова Тео Бонгонда «Матч ТВ».

Напомним, 32-летний бразильский форвард Виллиан Жозе перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно. Его предыдущим клубом был испанский «Бетис».