Александр Алаев: ведём переговоры по вещанию РПЛ в Китае

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что лига ведёт переговоры с китайскими компаниями на показ турнира в стране.

«Пока не договорились. Но ещё время есть, даже трансферное окно открыто. Ведём переговоры. Какая вероятность? Я оцениваю очень высоко», — приводит слова Алаева ТАСС.

Напомним, действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали внутреннее первенство шесть раз подряд. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартовал 19 июля и завершится 24 мая. Участие в чемпионате принимают 16 команд. Четыре клуба представляют Москву, одним клубом представлены Оренбург, Воронеж, Грозный, Тольятти, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Химки, Нижний Новгород, Махачкала.