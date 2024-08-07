В РФС сообщили о согласовании с ФИФА и УЕФА двух выездных матчей сборной России в сентябре

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о согласовании с ФИФА и УЕФА двух выездных матчей сборной России в сентябре.

«Есть договорённость с рядом сборных о проведении матчей сборной в сентябре. Эти матчи согласованы с ФИФА и УЕФА. Тем не менее до окончательного подписания договоров с коллегами я бы предпочёл какие-то дополнительные детали не раскрывать. Это будут выездные матчи», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что сборная России в сентябре может сыграть с национальными командами Вьетнама и Таиланда.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.