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Игрок «Спартака» Денисов высказался о форме Шамара Николсона

Игрок «Спартака» Денисов высказался о форме Шамара Николсона
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Футболист «Спартака» Даниил Денисов высказался о форме нападающего красно-белых Шамара Николсона.

«Тяжело судить о состоянии Николсона. Тренировки — это одно, а игры — совсем другое. Думаю, что Шамар получит своё время, выйдет на поле. Там мы это и увидим», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». Сумма трансфера составила € 8 млн. В прошлом сезоне Николсон принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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