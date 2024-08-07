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Сборная России поздравила Валерия Газзаева с днём рождения

Сборная России поздравила Валерия Газзаева с днём рождения
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Сборная России по футболу поздравила бывшего главного тренера ЦСКА и национальной команды Валерия Газзаева с днём рождения. Сегодня, 7 августа, Газзаеву исполняется 70 лет.

«Валерию Газзаеву — 70. В качестве игрока он стал бронзовым призёром Олимпиады-80 в составе сборной СССР, а будучи тренером, возглавлял сборную России во время отбора к Евро-2004. Поздравляем Валерия Георгиевича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, благополучия и счастья» — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, опубликованном в телеграм-канале.

Валерий Газзаев возглавлял сборную России с 2002 по 2003 год. За время работы Газзаева на посту национальной команды России в ней дебютировали в официальных матчах Сергей Игнашевич, Василий и Алексей Березуцкие, Евгений Алдонин. Завершивших карьеру игроков заменили молодые Александр Кержаков и Дмитрий Сычёв; укрепили свои позиции Алексей Смертин, Сергей Семак и Ролан Гусев.

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