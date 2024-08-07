Бубнов: скорее всего, «Крылья Советов» будут бороться за выживание

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о перспективах самарских «Крыльев Советов» в стартовавшем сезоне Российской Премьер-Лиги. Команда Игоря Осинькина потерпела три поражения на старте чемпионата. «Крылья Советов» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице лиги с общей разницей мячей 1-10.

«По «Крыльям» можно сказать, что они пока явный аутсайдер. Команда выглядит слабо, вероятно, её ждёт тяжёлый сезон. Скорее всего, будут бороться за выживание — слишком много игроков атакующей группы потеряли за последние пару лет. Нельзя сказать, что самарская команда обречена, игра у них поставлена, но нужно работать над качеством, особенно в средней линии. Чем быстрее будет это сделано, тем скорее волжане смогут справиться с текущей ситуацией», — приводит слова Бубнова Sportbox.