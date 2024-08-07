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Матвей Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на контрольный матч со «Штурмом»

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов включён в заявку команды на контрольный матч с австрийским «Штурмом». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х (ранее Twitter).

Встреча состоится сегодня, 7 августа. Команды будут играть на стадионе «28 Блэк Арена» в Клагенфурте (Австрия). Начало матча — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Пари Сен-Жермен» объявил о переходе Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Отметим, что за «Штурм» выступает российский голкипер Даниил Худяков. Ранее он играл в московском «Локомотиве».