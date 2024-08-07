Алдонин: Газзаев сыграл огромное значение в моей футбольной судьбе, благодарен за многое

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России высказался об экс-тренере армейцев и национальной команды Валерии Газзаеве. Сегодня, 7 августа, Газзаеву исполняется 70 лет.

«Уже поздравил Валерия Георгиевича. Это один из лучших тренеров, с которыми я работал. Он целеустремлённый, уверенный. Всегда шёл к своей цели и добивался результата. С Газзаевым связаны все мои победы и трофеи, он сыграл огромное значение в моей футбольной судьбе. Без ложной скромности благодарен ему за многое. Долгих лет жизни, здоровья и бодрости духа!» — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003, а также с 2004 по 2008 год. Российский специалист приводил армейцев к победе в чемпионате три раза, под руководством Валерия Газзаева ЦСКА четыре раза выиграл Кубок страны и стал первым в истории России обладателем Кубка УЕФА.