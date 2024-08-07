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Глава «Зенита» Медведев: взаимодействие Глушенкова и Вендела — это высочайший уровень

Глава «Зенита» Медведев: взаимодействие Глушенкова и Вендела — это высочайший уровень
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об игре футболистов сине-бело-голубых Максима Глушенкова и Вендела на старте сезона-2024/2025.

«Я считаю, у нас все трансферы очень хорошие, то, как ребята вошли в коллектив, это подтверждает. Бессмысленно говорить, кто сейчас лучший в «Зените», потому что играет команда. Но хочу отметить взаимодействие Глушенкова и Вендела — оно на высочайшем уровне. Два больших игрока взаимодействуют, понимают, чувствуют друг друга — это нечасто бывает даже на высоком уровне», — приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, 20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний российский футболист забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.

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