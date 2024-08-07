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Писарев: пока «Динамо» ничего сверхъестественного не показало

Писарев: пока «Динамо» ничего сверхъестественного не показало
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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об игре «Динамо» на старте сезона-2024/2025.

«Первая серьёзная проверка для «Динамо» будет в следующем туре в Петербурге. До этого обыграли «Факел», «Акрон», «Локо». По мне, пока что не было у «Динамо» серьёзного соперника. Посмотрим, как им удастся противостоять «Зениту». По мне, пока «Динамо» ничего сверхъестественного не показало, а на Кубок вообще проиграли «Спартаку» с треском», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Напомним, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 московское «Динамо» играло с новичком высшего дивизиона «Акроном». Матч прошёл на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Гости одержали уверенную победу со счётом 2:0. Таким образом, команда Марцела Лички одержала третью подряд победу на старте нового сезона РПЛ и набрала девять очков. Бело-голубые находятся на второй строчке в таблице.

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