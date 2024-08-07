Президент Медиалиги: всегда будем ждать у нас Дзюбу и Джикию

Президент Медиалиги Николай Осипов ответил на вопрос о возможном приглашении в медийное первенство Артёма Дзюбы и Георгия Джикии, которые сейчас находятся в статусе свободных агентов в профессиональном футболе.

«Я очень уважительно отношусь к обоим ребятам. И считаю, что сейчас самое важное, что должно их волновать, помимо семьи, – это продолжение профессиональной карьеры. Есть ощущение, что несвоевременно и неуместно нагружать их предложениями о Медиалиге, в то время как каждый из них находится в активном поиске нового клуба. Хочется, чтобы они сконцентрировались на основной деятельности, чтобы у них был успех и продолжение футбольной карьеры.

А если так совпадёт, что это не получится, я уверен, будучи знакомыми с нами, будучи любящими футбол, они всегда в Медиалигу придут, а мы их всегда будем ждать. Но со своей стороны сейчас не вижу в этом никакого смысла. У пацанов главная задача – продолжить профессиональную карьеру, и очень хочу пожелать им удачи в этом. Клубы, которые действительно ищут себе хорошего, забивного нападающего или одного из лучших защитников в истории современной России, должны не поскупиться, если, конечно, такая возможность есть, на удовлетворение потребностей и интересов ребят с точки зрения контракта. Ну а если нет, ещё раз говорю – всегда welcome», — приводит слова Николая Осипова «Советский спорт».