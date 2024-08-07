«Саутгемптон» представил розовый комплект формы на новый сезон

Английский «Саутгемптон» на официальном сайте представил третий, резервный комплект игровой формы на сезон-2024/2025.

«Как и в случае с домашними и гостевыми комплектами, в новом, третьем по счёту, ярком комплекте для вдохновения использована концепция dazzle на воротнике и рукавах, контрастируя неоново-розовым с белым.

Футболка неоново-розового цвета с ярко-жёлтыми вставками в виде клубного значка и логотипа Puma. Она также украшена белыми вставками по бокам, которые сочетаются с неоново-розовыми гетрами с белыми вставками», — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2024/2025 «Саутгемптон» выступит в английской Премьер-лиге. Ранее команда выиграла плей-офф Чемпионшипа за выход в высший дивизион страны.