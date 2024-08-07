«Марсель» сообщил о переходе аргентинского полузащитника Карбони

19-летний полузащитник Валентин Карбони перешёл из итальянского «Интера» во французский «Марсель» на правах аренды с правом выкупа. Об этом сообщил официальный сайт «Марселя».

«Проведя несколько заметных матчей в Серии А и Лиге чемпионов, Валентин Карбони летом 2023 года был отдан в аренду в «Монцу», чтобы набраться опыта. В предыдущем сезоне-2023/2024 аргентинский полузащитник провёл насыщенную и многообещающую кампанию, сыграв в 32 матчах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.

Его выступления не остались незамеченными и на родине: Валентин Карбони был вызван Лионелем Скалони в сборную Аргентины, в марте 2024 года провёл свой первый матч за сборную Аргентины, а 15 июля выиграл Кубок Америки в составе «альбиселесте».

Добро пожаловать в ОМ, Валентин!» — написано в заявлении клуба.