Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Саутгемптон — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» сообщил о переходе аргентинского полузащитника Карбони

«Марсель» сообщил о переходе аргентинского полузащитника Карбони
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний полузащитник Валентин Карбони перешёл из итальянского «Интера» во французский «Марсель» на правах аренды с правом выкупа. Об этом сообщил официальный сайт «Марселя».

«Проведя несколько заметных матчей в Серии А и Лиге чемпионов, Валентин Карбони летом 2023 года был отдан в аренду в «Монцу», чтобы набраться опыта. В предыдущем сезоне-2023/2024 аргентинский полузащитник провёл насыщенную и многообещающую кампанию, сыграв в 32 матчах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.

Его выступления не остались незамеченными и на родине: Валентин Карбони был вызван Лионелем Скалони в сборную Аргентины, в марте 2024 года провёл свой первый матч за сборную Аргентины, а 15 июля выиграл Кубок Америки в составе «альбиселесте».

Добро пожаловать в ОМ, Валентин!» — написано в заявлении клуба.

Материалы по теме
Самый дорогой трансфер лета. «Сити» «дожал» испанцев до исторической суммы
Самый дорогой трансфер лета. «Сити» «дожал» испанцев до исторической суммы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android