В CAS сообщили, что не получали обращений от Федотова по решению РФС по иску к ЦСКА

Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал обращений от тренера Владимира Федотова по решению Российского футбольного союза отклонить его иск к московскому ЦСКА.

«Спортивный арбитражный суд не регистрировал никаких процедур, связанных с этим вопросом», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы Спортивного арбитражного суда ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление Владимира Федотова в отношении ЦСКА и приняла решение отказать российскому специалисту в выплате компенсации со стороны московского клуба. Позднее спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Федотова, заявил, что экс-тренер армейцев может направить официальное обращение в Спортивный арбитражный суд в течение 21 дня. Отметим, что на посту главного тренера ПФК ЦСКА Владимира Федотова сменил бывший тренер «Локомотива» Марко Николич.