«Шинник» арендовал нападающего Гбамбле у «Торпедо»

Ярославский «Шинник» арендовал у московского «Торпедо» 22-летнего ивуарийского нападающего Нене Гбамбле. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети.

Отмечается, что арендное соглашение рассчитано на один сезон.

«Добро пожаловать в ряды чёрно-синих!» — написано в заявлении клуба.

Кроме этого, сообщается, что из-за возникших сложностей не будет выступать в этом сезоне за «Шинник» Лукуман Алиу. Контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги Нене Гбамбле не провёл ни одного матча.

«Шинник» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда не набрала ни одного очка за четыре матча. В ближайшем туре ярославцы сыграют со «СКА-Хабаровск» 10 августа.