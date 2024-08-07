Чанов: результаты ЦСКА говорят сами за себя, мы перестали пропускать в концовках матчей

Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о результатах армейцев на старте сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Ничью в Ростове я не считаю плохим результатом для ЦСКА. В остальном были достаточно весомые победы. Хотя можно сказать, что соперники ЦСКА не относились к грандам российского футбола. Но пока только начало сезона — ещё ничего непонятно. Совсем недавно пришёл новый тренер, поэтому до конца нет состава и не все игроки прониклись тактикой. Тем не менее она уже видна. По крайней мере мы перестали пропускать в концовках матчей. Результаты на старте сезона говорят сами за себя», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала семь очков за три матча.