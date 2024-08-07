Вячеслав Чанов: Газзаев — классный футболист и великий тренер, горжусь, что работал с ним

Отечественный тренер Вячеслав Чанов высказался о своём коллеге Валерии Газзаеве, которому сегодня исполняется 70 лет.

«Конечно, уже поздравил Валерия Георгиевича с юбилеем. Мне в жизни здорово повезло — удалось играть вместе с ним, а потом тренировать команду под его началом. Это классный футболист и великий тренер. Я не боюсь этих слов, потому что результаты говорят сами за себя. Валерий Георгиевич был главным тренером команды, которая впервые в истории России взяла еврокубок.

Прекрасный, прямой и открытый человек. Он прекрасно разбирается в любых мелочах футбола. Было одно удовольствие работать с ним. Это один из тех тренеров, на которых надо равняться. Я горжусь, что в моей биографии удалось поработать с ним», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.