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«Спартак» может летом приобрести более дорогого и статусного игрока, чем Барко — источник

«Спартак» может летом приобрести более дорогого и статусного игрока, чем Барко — источник
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Российский журналист Иван Карпов рассказал, что московский «Спартак» может приобрести летом ещё одного дорогого и статусного игрока.

— Я думаю, что этот трансферный бюджет может расти, может уменьшаться. Это сейчас зависит, скорее, от того, кто едет. То есть вот есть человек за 30 миллионов, предположим, да? Если бы он готов был ехать в «Спартак» и он был бы нужен и согласован, «Спартак» бы потратил эти 30 миллионов. Барко сейчас, на текущий момент, — это главный трансфер. Но, по моей информации, есть возможность, что привезут кого-то ещё более статусного и ещё более дорогого.

— То есть будет, условно говоря, трансфер за 20 миллионов, возможно?
— Он может быть, да.

— А какие позиции?
— Ищут левого защитника, — сказал Карпов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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