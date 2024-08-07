Иван Башич: искусственный газон — очевидное преимущество «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич назвал искусственный газон стадиона «Газовик» очевидным преимуществом оренбуржской команды.

«Мы действительно уже привыкли играть на искусственном газоне. Сопернику приходится каждый раз адаптироваться. К тому же там наши болельщики. Видно, что искусственный газон — очевидное преимущество «Оренбурга». Играем лучше, чем на выезде», — сказал Башич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Оренбург» сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча пройдёт на стадионе «Газовик» в субботу, 10 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:30 по московскому времени.