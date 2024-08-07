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Иван Карпов: агент Соболева мечтает совершить сделку по его переходу в «Зенит»

Иван Карпов: агент Соболева мечтает совершить сделку по его переходу в «Зенит»
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Российский журналист и инсайдер Иван Карпов рассказал, что агент нападающего «Спартака» Александра Соболева хочет ускорить переход российского форварда в «Зенит».

— Паша Андреев мечтает сделать сделку Соболева в «Зенит», очевидно.

— Ты это знаешь?
— Конечно. Потому что, по моей информации, в агентстве Паши существовала целая программа, то есть целый план по тому, как перевести из одного места в другое прекрасного футболиста Сашу Соболева. И заработать на этом кучу бабла, что абсолютно нормально, я подчёркиваю. Конечно же, он этого хочет. Что он об этом думает? Ну, думает, что помешали ему, наверное, в том числе и мои публикации, что Саша попал в ситуацию, в которой «Лукойл», возможно, демонстрирует яйца.

И здесь очень важный момент. Для «Лукойла» и для «Спартака» принципиально важно показать рынку, что вот так, как делает Саша Соболев, со «Спартаком» поступать нельзя, — сказал Карпов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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