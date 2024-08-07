Бобёр: нельзя сказать, что у «Крыльев» провал в игре, но ребятам психологически тяжело

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о старте команды в новом сезоне.

«Крылья Советов» стартовали в сезоне с сильными соперниками. Нельзя сказать, что был провал в игре. Дальше — психология. Сейчас тяжело, потому что было поражение на выезде в кубковом матче, поражение от «Спартака» в РПЛ. Видно, что ребятам психологически тяжело находиться в такой ситуации.

По первым двум матчам нельзя сказать, что по игре был провал. Да, результат был неудачным, но было видно, за счёт чего могли отыгрываться и забивать голы. По последним матчам уже сложнее. Чтобы выйти из психологической ямы, нужно объединяться и побеждать. После побед всё должно нормализоваться», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.