Экс-спортдир ЦСКА: у Газзаева был только атакующий футбол, поперёк и назад — преступление

Бывший спортивный директор ЦСКА Валерий Четверик высказался об экс-тренере армейцев Валерии Газзаеве. Сегодня, 7 августа, Газзаеву исполняется 70 лет.

«Вместе с Валерием Георгиевичем трудились в ЦСКА. Я был одним из инициаторов приглашения Газзаева, но это нюансы. Валера для меня — это игрок, тренер. Это первый, кто вклинился в гегемонию «Спартака» и стал чемпионом России. Да, он самолюбивый, не любил проигрывать и как игрок, и как тренер. Знаю это по ЦСКА. Газзаев — профессионал. Извините меня, в 2005 году он первым выиграл Кубок УЕФА. Это на всякий случай.

Я многому учился у таких тренеров, как он. Помню его футбол. Только атака, поперёк и назад для Газзаева было преступлением. Только добрые воспоминания. Всегда подкупала его спортивная злость. С юбилеем! Благодарю судьбу, что мы поработали вместе в ЦСКА», — сказал Валерий Четверик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.