Жерзино Ньямси — об адаптации в России: счастлив быть здесь! Я уже говорю по-русски

Французский защитник московского «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о своей адаптации в России. Футболист отметил, что чувствует себя в полной безопасности и рад находиться в России. Ньямси подчеркнул, что для полноценной адаптации ему остаётся лишь выучить русский язык, чем он активно занимается.

«Некоторые звонят, спрашивают. Но я всегда отвечаю, что я в полном порядке, вокруг всё спокойно и безопасно, счастлив быть здесь. У нас прекрасные условия для работы. Мне очень нравится Москва, здесь потрясающе. Я вполне адаптировался, но, чтобы чувствовать себя на 100%, нужно выучить русский язык, чем я сейчас активно занимаюсь. Я уже говорю по‑русски (сказал Ньямси на русском языке без акцента. — Прим. «Чемпионата»)!», — приводит слова Ньямси «Матч ТВ».

Напомним, Ньямси пополнил состав «Локомотива» минувшей зимой, переехав в Россию из французского «Страсбурга».