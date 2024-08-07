Капитан «Ростова» Глебов: сами привезли голы, «Зенит» нас не простил — у него залетало всё

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра завершилась победой санкт-петербуржцев со счётом 5:0. По словам Глебова, «Ростов» сам «привёз» себе голы, а соперник идеально воспользовался своими шансами.
— Что произошло в матче с «Зенитом»?
— Всё залетело, что тут добавить. Сколько «Зенит» по воротам ударил? Пять-семь в створ? Всё, что били, всё залетело.
— Что было в перерыве после крупного счёта в первом тайме?
— Всё спокойно было.
— Бутсы не летали?
— А что летать? Играли неплохо. По игре вопросов у тренера сильно не было. Привезли на своей половине два раза, нас не простили — всё просто.
— В чём был шанс на положительный исход?
— Держать мяч, не ошибаться в простых моментах. К сожалению, не получилось.
— Как оцените игру в атаке?
— Пусть главный тренер оценивает.
— Как можно сдержать Глушенкова?
— Без комментариев. Он забил три. Молодец, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».