Капитан «Ростова» Глебов: сами привезли голы, «Зенит» нас не простил — у него залетало всё

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра завершилась победой санкт-петербуржцев со счётом 5:0. По словам Глебова, «Ростов» сам «привёз» себе голы, а соперник идеально воспользовался своими шансами.

— Что произошло в матче с «Зенитом»?

— Всё залетело, что тут добавить. Сколько «Зенит» по воротам ударил? Пять-семь в створ? Всё, что били, всё залетело.

— Что было в перерыве после крупного счёта в первом тайме?

— Всё спокойно было.

— Бутсы не летали?

— А что летать? Играли неплохо. По игре вопросов у тренера сильно не было. Привезли на своей половине два раза, нас не простили — всё просто.

— В чём был шанс на положительный исход?

— Держать мяч, не ошибаться в простых моментах. К сожалению, не получилось.

— Как оцените игру в атаке?

— Пусть главный тренер оценивает.

— Как можно сдержать Глушенкова?

— Без комментариев. Он забил три. Молодец, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».