«Боруссия» Дортмунд представила новый резервный комплект формы

Дортмундская «Боруссия» в социальных сетях презентовала новый резервный комплект игровой формы на сезон-2024/2025.

Фото: ФК «Боруссия» Д

«Боруссия» завершила сезон-2023/2024 немецкой Бундеслиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 63 очка за 34 матча. Чемпионом Германии стал леверкузенский «Байер». Подопечные Хаби Алонсо заработали 90 очков. «Боруссия» добралась до финала Лиги чемпионов УЕФА. В решающем матче турнира немецкий клуб уступил мадридскому «Реалу» со счётом 0:2.

В первом матче нового сезона чемпионата Германии «Боруссия» встретится с франкфуртским «Айнтрахтом». Команды будут играть на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встреча состоится 24 августа. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.