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Хавбек «Монако» Александр Головин получил повреждение лодыжки

Хавбек «Монако» Александр Головин получил повреждение лодыжки
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Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин получил повреждение лодыжки.

«Он получил удар по лодыжке. Мы пока не знаем, сколько он будет отсутствовать, но это ненадолго», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Монако» ТАСС.

Напомним, Александр Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. За этот период российский полузащитник принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 39 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 28-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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