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Николай Писарев назвал феноменальной связку игроков «Зенита» Глушенкова и Вендела

Николай Писарев назвал феноменальной связку игроков «Зенита» Глушенкова и Вендела
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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об игре футболистов «Зенита» Максима Глушенкова и Вендела на старте сезона-2024/2025.

«Да, появляется Глушенков, и 4-3-3 схема, которая вместе с Глушенковым как раз и заиграла. С приходом Глушенкова всё выстроилось в схему, которая дала результат. Плюс «Зенит» сейчас даже не пытается подлогу владеть мячом, они быстро проводят атаки, при переходных фазах тут же вылетают в атаку. Ну и феноменальная связка Вендел — Глушенков – я, честно говоря, такого преобразования так быстро не ожидал», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

Напомним, 20 июня санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте объявил о трансфере Максима Глушенкова из «Локомотива». Футболист подписал с сине-бело-голубыми контракт по схеме «4+1» (на четыре года с возможностью продления ещё на сезон). 25-летний российский футболист забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу за пять матчей в составе петербургского клуба.

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