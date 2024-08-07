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УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату на один матч за кричалки про Гибралтар

УЕФА дисквалифицировал Родри и Морату на один матч за кричалки про Гибралтар
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Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА принял решение дисквалифицировать футболистов сборной Испании Родриго Эрнандеса и Альваро Морату на один матч. Об этом сообщила Marca.

Ранее Родри и Мората во время празднования победы сборной Испании на чемпионате Европы 2024 года скандировали «Гибралтар — испанский».

Сообщается, что футболисты дисквалифицированы за несоблюдение общих принципов поведения, за нарушение основных правил достойного поведения, за использование спортивных мероприятий для заявлений неспортивного характера и за дискредитацию футбола и УЕФА в частности.

В финале чемпионата Европы 2024 года сборная Испании обыграла национальную команду Англии со счётом 2:1. В составе испанцев отличились Нико Уильямс и Микель Оярсабаль.

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