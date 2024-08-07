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Газизов: махачкалинскому «Динамо» хотелось стартовать в сезоне лучше

Газизов: махачкалинскому «Динамо» хотелось стартовать в сезоне лучше
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Спортивный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о старте команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Функционер признался, что «Динамо» хотело лучше стартовать в элитном дивизионе чемпионата России. В то же время Газизов отметил самоотдачу и физическую готовность футболистов махачкалинской команды.

«Мне нравится отдача ребят и их физическая форма. Впереди ещё много работы. Конечно, хотелось стартовать лучше, но имеем то, что имеем. Мы будем бороться и станем сильнее. Как я оцениваю свою работу? Я просто винтик в командном механизме. Мы должны двигаться вперёд как клуб, нас рассудит только последний тур. После четырёх игр рано что-то говорить, сезон только раскачивается», — приводит слова Газизова Metaratings.

Напомним, «Динамо» за три тура набрало два очка и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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