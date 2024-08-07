В «Атланте» сообщили, что Миранчук должен прибыть в клуб на следующей неделе

Американский клуб «Атланта» не имеет проблем с получением рабочей визы для российского хавбека Алексея Миранчука, его прибытие в США ожидается на следующей неделе.

«Есть ли какие-то проблемы с получением визы из-за национальности Миранчука? На данный момент проблем с визой нет. Мы по-прежнему ожидаем, что он прибудет в Атланту на следующей неделе», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Атланты» ТАСС.

Напомним, 30 июля «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов). Ранее в своей профессиональной карьере футболиста Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».