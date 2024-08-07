«МЮ» планирует сократить вместимость «Олд Траффорд» до 30 тыс., построив новый стадион

После строительства нового стадиона английский «Манчестер Юнайтед» планирует сократить вместимость «Олд Траффорд» до 30 тыс. зрителей. Об этом сообщил The Guardian.

Отмечается, что на текущем домашнем стадионе «красных дьяволов» свои матчи будут проводить женская команда и коллективы академии. В настоящее время «Олд Траффорд» вмещает 76 212 зрителей.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» планирует построить новый клубный стадион, который сможет вмещать на своих трибунах 100 тыс. зрителей. Отмечалось, что строительство нового стадиона может занять шесть лет. Стоимость проекта предварительно оценивается в € 2,4 млрд. При этом новая арена может быть возведена на территории, прилегающей к «Олд Траффорд».