«Зенит» объявил о продлении контракта с защитником Алипом

Казахстанский защитник Нуралы Алип продлил контракт с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Отмечается, что обновлённое соглашение с центральным защитником будет действовать до конца сезона-2027/2028.

«Сине-бело-голубые поздравляют Нуралы с продлением контракта и желают новых успехов и побед!» — написано в заявлении «Зенита».

В стартовавшем сезоне-2024/2025 24-летний Нуралы Алип провёл два матча за «Зенит» во всех турнирах. Результативными действиями защитник не отметился. В прошлом сезоне на счету футболиста 37 матчей во всех турнирах за сине-бело-голубых и один забитый мяч. Нуралы Алип выступает в «Зените» с 2022 года и является трёхкратным чемпионом России.