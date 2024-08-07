Дзагоев: не назвал бы Данилу Козлова самым талантливым молодым футболистом в РПЛ

Бывший российский футболист Алан Дзагоев высказался о полузащитнике «Краснодара» и воспитаннике санкт-петербургского «Зенита» Даниле Козлове.

— Можешь назвать сейчас самого талантливого молодого футболиста в РПЛ?

— Так сразу и не скажу.

— Никто в душу не запал?

— Таких сейчас нет.

— А Козлов, перешедший в «Краснодар»?

— Ну… Я его смотрел. Способный парень, есть какие-то качества. Но не настолько, чтобы назвать его самым талантливым. Дай бог, чтобы я ошибался, — приводит слова Дзагоева «Известия».

Напомним, о переходе Козлова «Краснодар» объявил 27 июня. 19-летний Данила — уроженец Санкт-Петербурга, прошедший через систему «Зенита». Родной клуб он покинул в январе 2024 года, перейдя в «Балтику». В 10 матчах за калининградский клуб в РПЛ полузащитник отметился двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Суммарно за «Балтику» футболист провёл 15 игр, забил три мяча и сделал пять результативных передач. «Краснодар» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева отстала от занявшего первое место «Зенита» на одно очко.