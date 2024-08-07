Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Саутгемптон — Лацио. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Штурм» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 19:30

«Штурм» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 19:30
Комментарии

В контрольном матче встретятся австрийский «Штурм» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «28 Блэк Арена» в Клагенфурте (Австрия). Начало матча — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сообщалось, что российский вратарь Матвей Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на этот матч.

«ПСЖ» объявил о переходе Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Отметим, что за «Штурм» выступает российский голкипер Даниил Худяков. Ранее он играл в московском «Локомотиве».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android