«Штурм» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 19:30

В контрольном матче встретятся австрийский «Штурм» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «28 Блэк Арена» в Клагенфурте (Австрия). Начало матча — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что российский вратарь Матвей Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на этот матч.

«ПСЖ» объявил о переходе Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Отметим, что за «Штурм» выступает российский голкипер Даниил Худяков. Ранее он играл в московском «Локомотиве».