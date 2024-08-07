«Штурм» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция контрольного матча начнётся в 19:30
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В контрольном матче встретятся австрийский «Штурм» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «28 Блэк Арена» в Клагенфурте (Австрия). Начало матча — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
07 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Ранее сообщалось, что российский вратарь Матвей Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на этот матч.
«ПСЖ» объявил о переходе Матвея Сафонова 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Отметим, что за «Штурм» выступает российский голкипер Даниил Худяков. Ранее он играл в московском «Локомотиве».
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