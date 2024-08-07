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Акинфеев: никто не раскрыл талантов больше, чем Газзаев

Акинфеев: никто не раскрыл талантов больше, чем Газзаев
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Вратарь московского ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о бывшем главном тренере армейцев Валерии Газзаеве, который сегодня празднует своё 70-летие. Акинфеев отметил большую роль Газзаева в успехе ЦСКА в Кубке УЕФА. Также голкипер заявил, что Газзаев раскрыл талантов больше, чем кто-либо другой из отечественных тренеров.

«Без Газзаева не было бы нас. Думаю, что никто не раскрыл талантов больше Газзаева. Та команда и тот Газзаев, эмоционально молодой, думаю, что мы сложились как пазл. Поверили, что можем выиграть Кубок УЕФА, что и случилось, я этому очень рад», — сказал Игорь Акинфеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в бытность футболистом Газзаев выступал за «Локомотив», «Спартак» (Орджоникидзе), ростовский СКА, московское и тбилисское «Динамо». Однако наибольших успехов Газзаев добился в статусе тренера — он стал единственным российским специалистом, которому покорился еврокубок (он выигрывал Кубок УЕФА с ПФК ЦСКА).

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