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«Спартак» официально предложил € 22 млн за двух игроков «Галатасарая» — источник

«Спартак» официально предложил € 22 млн за двух игроков «Галатасарая» — источник
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Московский «Спартак» сделал официальное предложение «Галатасараю» по двум футболистам. Красно-белые готовы заплатить € 22 млн за Керема Актюркоглу и Деррика Кёна, информирует турецкий инсайдер Ягиз Сабункуоглу в своих соцсетях.

Актюркоглу имеет действующее трудовое соглашение с «Галатасараем» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 15 млн. В минувшем клубном сезоне он принял участие в 54 матчах, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач.

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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