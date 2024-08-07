Писарев назвал «Акрон» одним из претендентов на вылет из РПЛ в сезоне-2024/2025

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об игре тольяттинского «Акрона» на старте нынешнего сезона.

«У «Акрона» несбалансированная абсолютно игра — оборона, атака. Если так и будут они «шашки наголо», с открытым забралом, то будут забивать, но и пропускать будут очень много. Но я боюсь, им не выжить в РПЛ с такой открытой игрой. И для меня «Акрон» — претендент на вылет», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

После трёх матчей в Российской Премьер-Лиге «Акрон» заработал три очка и на текущий момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России тольяттинцы стартовали с поражения от «Рубина» (0:4). В следующем матче внутреннего российского первенства «Акрон» сыграет с «Оренбургом» на выезде. Игра состоится 10 августа, начало — в 17:30 по московскому времени.