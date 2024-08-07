«Пари Нижний Новгород» сообщил о переходе Эктова из «Краснодара»

Защитник Александр Эктов перешёл в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды из «Краснодара». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Ранее «Чемпионат» сообщал об этом переходе. Отмечается, что срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2025 года. В договоре есть опция выкупа прав на футболиста

В стартовавшем сезоне-2024/2025 28-летний Александр Эктов провёл за «Краснодар» три матча во всех турнирах. Результативными действиями защитник не отметился. В сезоне-2023/2024 на его счету 18 игр. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тыс.

«Пари Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Саши Илича набрала три очка за три матча. В ближайшем туре чемпионата России нижегородцы сыграют с подмосковными «Химками». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде в пятницу, 9 августа. Начало игры — в 18:30 мск.