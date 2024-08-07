Дасаев: даже матчи с Вьетнамом и Таиландом идут на пользу, сборной России надо играть

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев высказался о возможном проведении товарищеских матчей сборной России с национальными командами Таиланда и Вьетнама.

«Мне трудно говорить про сборные Вьетнама и Таиланда, потому что я их никогда не видел. Трудно судить, ведь они нигде не участвуют. Но сборная России должна жить, поэтому пусть сыграют. В любом случае даже такие матчи идут на пользу, потому что надо играть», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022.