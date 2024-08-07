Галактионов — о трансферах: «Локомотиву» нужен мастер, который толкнёт команду вперёд

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что железнодорожникам нужно подписать опытного и высококлассного футболиста, который сможет повести за собой молодёжь и добавить качества в командный футбол. Также Галактионов ответил на вопрос о срыве трансфера Маркиньоса, который выбрал вариант продолжения карьеры в «Спартаке».

«Локомотиву» нужно одно или два усиления? Нам нужен человек с классом, мастер, у которого наши молодые ребята будут учиться и прогрессировать. Тот, кто сможет толкнуть команду вперёд и придаст нам большее качество. В остальном вы сами можете видеть, что «Локомотив» сегодня сбалансирован, бьёмся единым коллективом, как один большой кулак. Это очень важно.

Маркиньос выбрал «Спартак», а не «Локомотив»? Детально про ход переговоров я не знал, но всё прекрасно понимаю. Нет смысла возвращаться к теме. Знаете, как говорится: «Нет, ну и бог с ним», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, в трёх стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал шесть очков. Также железнодорожники обыграли «Ростов» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.