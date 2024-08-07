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Нуралы Алип прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Нуралы Алип прокомментировал продление контракта с «Зенитом»
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Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о продлении контракта с клубом до 2028 года.

«Эмоции самые положительные! Рад, что руководство клуба и тренерский штаб верят в меня. Буду стараться всегда оправдывать это доверие. Надеюсь, в новом сезоне продолжим побеждать и завоюем все трофеи, как и в прошлом. Хочу сказать спасибо всем близким — семье и друзьям, которые всё это время поддерживали и помогали мне. Двигаемся вперёд, дальше — больше!

Можно сказать, что обрёл здесь второй дом? Конечно! Раньше только с навигатором по городу ездил, а теперь уже прекрасно ориентируюсь сам (смеётся). Если серьёзно, это правда второй дом, очень полюбил Петербург, мне тут комфортно и хорошо. И семье здесь очень нравится, а для меня это самое главное», — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

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