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Нуралы Алип высказался о мотивации после выигранных трофеев в «Зените»

Нуралы Алип высказался о мотивации после выигранных трофеев в «Зените»
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Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о мотивации после всех выигранных трофеев в России. Сегодня, 7 августа, стало известно, что футболист продлил контракт с клубом до 2028 года.

«Жажда победы — это то, что я чувствую всегда. Я такой человек, который всегда ставит перед собой максимальные задачи и предъявляет к себе самые высокие требования. И мне хочется, чтобы в этом году, в сезон столетия клуба, мы вновь победили во всех турнирах и порадовали наших болельщиков. Они у нас самые лучшие!

Что хотел бы сказать болельщикам? Спасибо тем, кто болеет и верит! И тем, кто сначала писал про меня нехорошие вещи, а потом стал поддерживать — тоже спасибо! Благодаря всем вам я становлюсь сильнее. Будьте с нами и верьте в команду!» — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

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