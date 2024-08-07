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Шалимов: в битвах с топами Станковичу со «Спартаком» придётся чем-то удивлять

Шалимов: в битвах с топами Станковичу со «Спартаком» придётся чем-то удивлять
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Известный российский специалист, бывший тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об игре «Спартака» на старте нынешнего сезона.

«Станкович, как мне кажется, довольно оперативно разобрался и со схемой, и с составом, где чётко видна конкуренция на каждой позиции. И, кроме того, Станкович ничего не выдумывает в плане игровых позиций. Видно, что разобрался с позицией Барко, нашёл место Угальде. Этого хватает для встреч с командами в диапазоне с шестого по 16-е место, но пока это и есть основное — порядка 20 игр, а в битвах с топами понадобится, безусловно, чем-то удивлять, чтобы и там брать очки. Станкович не чудит в плане схемы, расположения игроков на позициях», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» встречался с самарскими «Крыльями Советов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место.

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