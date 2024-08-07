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Экс-игрок сборной России и «Ахмата» Семёнов не исключил переход в медиафутбол

Экс-игрок сборной России и «Ахмата» Семёнов не исключил переход в медиафутбол
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Бывший футболист сборной России и «Ахмата» Андрей Семёнов не исключил вариант продолжения карьеры в медийном футболе. По словам игрока, у него нет конкретных предложений из Российской Премьер-Лиги. Также Семёнов заявил, что готов рассмотреть предложения от клубов из Первой лиги, которые ставят себе задачу побороться за выход в РПЛ.

«Пока тишина — конкретных предложений из РПЛ нет. Первую лигу тоже рассмотрел бы, но только команду с задачей. Ещё пару недель подожду. Если интересных вариантов не появится, возможно, пойду в Медиалигу», — рассказал Семёнов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, в Медиалиге были заиграны многие бывшие экс-футболисты РПЛ — Сергей Давыдов, Виталий Дьяков, Антон Соснин, Андрей Ещенко, Анатолий Катрич, Александр Будаков, Роман Павлюченко, Андрей Тихонов и многие другие.

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