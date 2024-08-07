Газзаев: для меня бронза на московской Олимпиаде — катастрофа. Прямо жить не хотелось

Российский тренер и экс-футболист Валерий Газзаев назвал катастрофой результат футбольной сборной СССР на Олимпиаде‑1980. Тогда Газзаев выступал за олимпийскую сборную России и провёл в составе команды шесть матчей на Олимпиаде. В полуфинале советская сборная уступила ГДР со счётом 0:1.

«На Олимпиаде‑1980 мы стали только бронзовыми призёрами. Для меня это было катастрофическим результатом. До Игр мы играли с ГДР в Ростоке. Матч закончился со счётом 2:2. Я там забил два мяча. А в полуфинале Олимпиады мы им проиграли — 0:1. После этого матча, честно скажу, было такое душевное потрясение… Прямо жить не хотелось. Такой был удар! Наверное, если бы сегодня все хотя бы ментально подходили к таким амбициозным задачам и планам, то, думаю, у нас были бы другие результаты», — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня Валерий Газзаев празднует своё 70-летие.