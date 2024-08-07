Даниэль Ольмо прошёл медосмотр перед переходом в «Барселону» — Романо

Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо прошёл медицинский осмотр перед переходом в испанскую «Барселону», сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что трансфер обойдется сине-гранатовым в € 55 млн гарантированных выплат и ещё € 7 млн в виде бонусов. Футболист подпишет с «Барселоной» контракт до лета 2030 года.

В минувшем сезоне Даниэль Ольмо принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «РБ Лейпциг» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.